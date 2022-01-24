Обезьяны устроили бегство от салюта в Таиланде

В Таиланде застолье обезьян закончилось побегом под залпы салюта. Пир для приматов устроили в одном из буддийских храмов, который находится примерно в 150 километрах от Бангкока.

Местные верят, что обезьяны приносят удачу и пытаются всячески их задобрить. Сначала угощения – фрукты, мармелад, тортики и нектары, а потом – развлечения. Под занавес праздника дали пиротехнические залпы. Однако зрелище приматы не оценили, испугались и бросились врассыпную.

Впрочем, говорят, такую картину видят уже не первый год. Животные каждый раз сильно пугаются, но почему-то салют пока никто не отменял. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.