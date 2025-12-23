23 декабря, 07:00Регионы
Масштабная перепись северных оленей началась в Ханты-Мансийском автономном округе
Масштабная перепись северных оленей началась в Ханты-Мансийском автономном округе. Оленеводы заводят животных в загоны, чтобы чипировать и занести их в специальную базу.
Как рассказали специалисты, это позволит узнать количество животных, их возраст, а также какие прививки и исследования проводились. Эксперты отметили, что чип безопасен, его вводят в ухо, а рана потом быстро затягивается и никак не влияет на жизнь оленя.
