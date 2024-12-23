Немецкий шпиц девятый год остается самой популярной породой собак

В этом году россияне стали чаще выбирать средних и крупных собак, однако лидерство в рейтинге пород уже девятый год удерживает немецкий шпиц. Об этом сообщили в Российской кинологической федерации, отметив, что популярность породы объясняется ее компактными размерами, милой внешностью и дружелюбным характером.

На втором месте рейтинга расположились чихуахуа, а замыкает тройку вельш-корги пемброк. Новичком десятки стала сиба-ину, которая в этом году обошла джек-рассел-терьеров. Также в списке лидеров – среднеазиатская овчарка.

Рейтинг формируется на основании данных единой родословной книги, куда ежегодно вносят информацию о более чем 350 тысячах щенков.