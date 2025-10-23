Краснокнижных вальдшнепов чаще стали замечать в Москве

В Москве все чаще встречаются краснокнижные вальдшнепы. По данным специалистов, только за несколько дней от горожан поступили десятки сообщений с указанием мест встречи с пернатыми.

Вальдшнепы направляются с севера России на зимовку в Западную Евразию и Северную Африку. Стаи с Дальнего Востока, как правило, летят в Юго-Восточную Азию. По словам орнитологов, по пути пернатые путешественники останавливаются, чтобы отдохнуть.

