23 октября, 07:15

Город

Краснокнижных вальдшнепов чаще стали замечать в Москве

Краснокнижных вальдшнепов чаще стали замечать в Москве

В Москве все чаще встречаются краснокнижные вальдшнепы. По данным специалистов, только за несколько дней от горожан поступили десятки сообщений с указанием мест встречи с пернатыми.

Вальдшнепы направляются с севера России на зимовку в Западную Евразию и Северную Африку. Стаи с Дальнего Востока, как правило, летят в Юго-Восточную Азию. По словам орнитологов, по пути пернатые путешественники останавливаются, чтобы отдохнуть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныегородвидеоЕгор БедуляЕлизавета Двирник

