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23 сентября, 19:15

Происшествия

Подозреваемый в издевательстве над двумя собаками в Подмосковье доставлен в суд

Подозреваемый в издевательстве над двумя собаками в Подмосковье доставлен в суд

Житель Мытищ задержан по подозрению в издевательстве над двумя собаками

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Подозреваемый в издевательстве над двумя собаками в Подмосковье доставлен в суд. Им оказался 50-летний житель Мытищ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

По словам соседей, злоумышленник также устраивает драки, кричит по ночам, организует стихийные стоянки своих мотоциклов под чужими заборами. Жители ждут заседания суда и надеются, что фигурант понесет наказание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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