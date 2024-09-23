Подозреваемый в издевательстве над двумя собаками в Подмосковье доставлен в суд. Им оказался 50-летний житель Мытищ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

По словам соседей, злоумышленник также устраивает драки, кричит по ночам, организует стихийные стоянки своих мотоциклов под чужими заборами. Жители ждут заседания суда и надеются, что фигурант понесет наказание.

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