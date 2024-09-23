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23 сентября, 18:15

Происшествия

Житель Мытищ задержан по подозрению в издевательстве над двумя собаками

Житель Мытищ задержан по подозрению в издевательстве над двумя собаками

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Привязавший двух собак к машине мужчина задержан в Подмосковье

Подозреваемого в издевательстве над двумя собаками задержали в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Это 50-летний житель Мытищ. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

По версии правоохранителей, мужчина привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту. Спасли животных неравнодушные прохожие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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