23 сентября, 18:15Происшествия
Житель Мытищ задержан по подозрению в издевательстве над двумя собаками
Подозреваемого в издевательстве над двумя собаками задержали в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Это 50-летний житель Мытищ. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
По версии правоохранителей, мужчина привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту. Спасли животных неравнодушные прохожие.
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