Спасатели пытаются поймать хромого лося, гуляющего по улицам в Москве

В Ростокине пытаются поймать лося, сбежавшего из национального парка "Лосиный остров", который находится рядом. Животное гуляет по окрестностям Малахитовой улицы, как заметили очевидцы, немного прихрамывает и временами ложится перевести дух. Предположительно, зверь ранен или болен.

После поимки его планируют показать ветеринарам и уже затем вернуть в родные пампасы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.