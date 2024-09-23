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Новости

23 сентября, 14:30

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Спасатели пытаются поймать хромого лося, гуляющего по улицам в Москве

Спасатели пытаются поймать хромого лося, гуляющего по улицам в Москве

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В Ростокине пытаются поймать лося, сбежавшего из национального парка "Лосиный остров", который находится рядом. Животное гуляет по окрестностям Малахитовой улицы, как заметили очевидцы, немного прихрамывает и временами ложится перевести дух. Предположительно, зверь ранен или болен.

После поимки его планируют показать ветеринарам и уже затем вернуть в родные пампасы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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