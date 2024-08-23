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23 августа, 22:15

Общество

Тигрица Барышня из Московского зоопарка теперь находится под опекой

Тигрица Барышня из Московского зоопарка теперь находится под опекой

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Тигрица по имени Барышня из Московского зоопарка теперь находится под опекой. Шефство над ней взял организационный комитет Всемирных Игр дружбы. Выбор не случаен, так как тигр является талисманом Игр.

Амурская тигрица живет в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка под Волоколамском. Ее содержание будет частично обеспечено за счет пожертвований организационного комитета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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