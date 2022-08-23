В отделение израильского банка ворвался разъяренный бык. В городе Лод, под Тель-Авивом, шок испытали как посетители, так и сотрудники кредитного учреждения, когда увидели парнокопытное животное.

В СМИ предположили, что бык сбежал от хозяина – местного жителя. Бык устроил в банковских коридорах самую настоящую испанскую забаву энсьерро, или игру в догонялки с выпущенным из загона скотом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.