Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 11:45

Общество

Кошки оказались самыми популярными питомцами москвичей

Кошки оказались самыми популярными питомцами москвичей

Двух лосят обнаружили во дворе жилого дома на востоке Москвы

Двое тигрят родились в приморском зоопарке

Новости регионов: столкновение маршрутки и легкового автомобиля произошло в Воронеже

Львы напали на директора крымского парка "Тайган"

Новости мира: ученые нашли у осьминогов "вкусовые" сенсоры на щупальцах

В России предложили установить ограждения от диких животных вдоль трасс

Лис начали замечать в столичном районе Чертаново

Московский зоопарк опубликовал видео купания панды Жуи

Огромных улиток заметили в парке на Борисовских прудах

Более 70% москвичей держат домашних животных – самыми популярными оказались кошки. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий. Чаще всего питомцев заводят из любви к животным.

Молодые люди от 18 до 25 лет отмечают, что животные помогают им справляться с чувством одиночества. Около трети владельцев получили своих питомцев в подарок, остальные покупали их, брали из приюта или оставляли после передержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика