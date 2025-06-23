Кошки оказались самыми популярными питомцами москвичей

Более 70% москвичей держат домашних животных – самыми популярными оказались кошки. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий. Чаще всего питомцев заводят из любви к животным.

Молодые люди от 18 до 25 лет отмечают, что животные помогают им справляться с чувством одиночества. Около трети владельцев получили своих питомцев в подарок, остальные покупали их, брали из приюта или оставляли после передержки.

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