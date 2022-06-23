Госдума приняла закон о содержании домашних питомцев

Депутаты запретили отпускать домашних животных гулять в одиночку. Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон.

Регионы получили дополнительные полномочия, чтобы контролировать, как содержатся животные. В том числе запрещать их самовыгул в местах, где находятся объекты повышенной опасности, на территориях образовательных и медицинских учреждений.

Также необходимо подготовить методические указания, что делать с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

