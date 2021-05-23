Спасенную белую медведицу из Якутии отправили в Московский зоопарк на реабилитацию

В Московский зоопарк сегодня должна прибыть уникальная гостья – дикая белая медведица из Якутии. Молодая хищница в поисках еды и пресной воды ушла от побережья Северного ледовитого океана, где обитают ее сородичи. Преодолев около тысячи километров в глубь континента она вышла к рабочему поселку и угрожала людям.

В итоге местные экологи и активисты решили отловить зверя. Вернуться в дикую природу она уже не сможет, но ученые уверяют – это был ее единственный шанс на выживание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.