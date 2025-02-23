Малайского медвежонка в Московском зоопарке приучили к новой еде

В Московском зоопарке малайский медвежонок Лучик освоил новый рацион и теперь с удовольствием ест фруктово-овощное пюре. Сотрудники зоосада постепенно меняли его питание, следя за реакцией организма.

Сначала медвежонка кормили с ложки сладким фруктовым пюре, затем добавили овощи. Чтобы адаптация прошла легче, еду предлагали в специальных игрушках. Сейчас Лучик уже с аппетитом ест новые блюда прямо из миски.

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