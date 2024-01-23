Проводница, выбросившая кота из поезда, временно отстранена от работы – РЖД

Проводницу, которая выбросила из поезда кота Твикса, отстранили от работы с пассажирскими составами. Об этом сообщили в РЖД.

История с котом Твиксом произошла 11 января в поезде сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург. Он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону. Как рассказала проводница, она заметила животное, но не смогла найти его владельцев, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в Кирове. Позже, 20 января, волонтеры нашли Твикса мертвым.

После произошедшего в РЖД приняли решение о дальнейшей персонификации перевозки животных в поездах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.