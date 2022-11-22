Спасенного тюлененка планируют выпустить в общий бассейн в Московском зоопарке

В Московский зоопарк привезли спасенного тюлененка. Детеныша обнаружили весной в бухте Светлая Приморского края, он был сильно изранен. Позже выяснилось, что зверек слепой. Тюлененка назвали Таней и поместили в местный реабилитационный центр, а затем, как только позволило здоровье, перевезли в столицу.

Теперь Таню наблюдают зоологи. Ее учат ориентироваться на новой территории. Малышка активна и жизнерадостна, говорят специалисты. Через месяц карантина маленького тюленя выпустят в общий бассейн к более взрослым собратьям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.