22 октября, 08:00

Происшествия

Новости регионов: двух дельфинят вынесло на мель в Анапе

Двух дельфинят вынесло волнами на мель в Анапе. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как млекопитающие лежат почти без движения. По последней информации, спасти удалось только одного, его сородич погиб.

ДТП произошло на трассе в Хасанском районе Приморского края. Там столкнулись несколько грузовиков. Видео сняли очевидцы. От удара у одной из машин вывернуло кабину. О пострадавших не сообщается. Движение на этом участке парализовано. Водители вынуждены объезжать место аварии по обочинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

