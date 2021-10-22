В Москве замечена пума, которую выгуливают на поводке

В парке Кунцево встретили настоящую пуму. Как рассказывают жители этого района, экзотичного и очень опасного зверя выгуливали на поводке. И хозяин, видимо, уверен, что сможет удержать дикую кошку, если она вдруг решит на кого-нибудь напасть, и даже шутит над кровожадностью своего питомца.

На возмущение прохожих хозяин дикого зверя никак не реагирует. Как пишут в социальных сетях, эта пума разгуливает по парку Кунцево уже давно, и она достаточно популярна. У животного есть даже своя страница в Instagram. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.