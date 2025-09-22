Утка вывела птенцов на балконе жилого дома в Химках

В подмосковных Химках дикая утка свила гнездо в цветочном горшке на балконе жилого дома и вывела там птенцов. В последнее время птицы все чаще стали селиться на балконах и крышах.

По словам орнитологов, дикие птицы могут быть переносчиками болезней, включая орнитоз, который опасен для человека. Кормление птиц на балконах – административное нарушение. За него грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

