Utair разрешит клиентам перевозить питомцев на пассажирских креслах

Авиакомпания Utair предлагает для перевозки питомцев пассажирские кресла, сообщила пресс-служба перевозчика.

"С сентября начинаем перевозить кошек и собак на пассажирских креслах – на соседнем от хозяина месте у окна. Чтобы забронировать кресло для питомца, на этапе покупки нужно оформить авиабилет на два места – на себя и на животное", – говорится в сообщении.

Как уточняется, для безопасности питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55х40х40 сантиметров с надежным запирающим устройством.

Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов. Оформить авиабилет для домашнего животного можно в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее чем за 48 часов до вылета.