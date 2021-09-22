В Иркутской области медведь пришел перекусить в кемпинг-отель

Под Иркутском медведь переполошил кемпинг-отель "Елочка" в Прибайкальском национальном парке. Прогулка дикого зверя попала в объективы камер наружного наблюдения.

Медведь прошелся по дорожкам, побывал на причале, погулял по территории отеля и ушел через КПП. Охрана отеля предупредила отдыхающих об опасности и позвонила специалистам по отлову диких животных.

Как отметили в руководстве заповедника, сейчас медведи стараются набрать вес перед тем, как впасть в спячку. В поисках пищи они теряют чувство страха и выходят к жилью человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.