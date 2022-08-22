Разъяренный бык забежал в отделение банка в Израиле

Разъяренный бык забежал в еще не открывшееся отделение банка в городе Лод в Израиле. Об этом сообщили местные СМИ.

На кадрах видно, как бык бегает по коридорам банка, распугивая сотрудников. По словам очевидцев, животное вело себя агрессивно.

К банку приехал хозяин сбежавшего быка. Он смог выгнать животное на парковку, где тот также устроил переполох. Усмирить быка смог вызванный по тревоге ветеринар. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.