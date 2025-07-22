Биологи предложили разрешить вылов медуз в Азовском море

На юге России зафиксировано массовое нашествие медуз. Биологи предложили вывести этих животных из перечня водных биоресурсов региона, чтобы разрешить их вылов и тем самым бороться с ежегодным увеличением их численности у побережья Азовского моря.

Некоторые особи достигают в длину до 50 сантиметров. Яд содержится в щупальцах, поэтому прикосновение к медузе может привести к ожогам. Врачи рекомендуют при контакте с ними выйти из воды, промыть пораженный участок морской водой и аккуратно удалить частички щупалец пластиковой картой.

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