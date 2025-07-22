Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 07:30

Регионы

Биологи предложили разрешить вылов медуз в Азовском море

Биологи предложили разрешить вылов медуз в Азовском море

"Вопрос спорный": В РФ предложили лицензировать владельцев собак опасных пород

Ядовитые медузы заполонили побережье Азовского моря

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша с аппетитом ест листья

Дачники пожаловались на нашествие змей в Подмосковье

Хозяин перевезенных в Ступино бутовских коз заявил, что заберет животных обратно

Гуся на поводке заметили в магазине Москвы

Москвичи рассказали, что лебедей с Патриарших прудов кормят вредной едой

Жители столичного региона пожаловались на нашествие гадюк

Новости регионов: фура взорвалась на трассе Тюмень–Омск

На юге России зафиксировано массовое нашествие медуз. Биологи предложили вывести этих животных из перечня водных биоресурсов региона, чтобы разрешить их вылов и тем самым бороться с ежегодным увеличением их численности у побережья Азовского моря.

Некоторые особи достигают в длину до 50 сантиметров. Яд содержится в щупальцах, поэтому прикосновение к медузе может привести к ожогам. Врачи рекомендуют при контакте с ними выйти из воды, промыть пораженный участок морской водой и аккуратно удалить частички щупалец пластиковой картой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика