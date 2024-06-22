Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 15:30

Город

В парке 850-летия Москвы пройдут показательные выступления собак-поисковиков

В парке 850-летия Москвы пройдут показательные выступления собак-поисковиков

Новости регионов: крупный пожар произошел в пригороде Чебоксар

"Безопасный город": кинологическая служба при МВД РФ отмечает 115-летие

Новости регионов: медведь заглянул в объектив камеры в нацпарке "Ленские столбы"

Московский зоопарк возобновил работу после непогоды

"Безопасный город": собаку выбросили из окна 5-го этажа в Новокосине

Урожай меда может уменьшиться в РФ в 2024 году из-за массовой гибели домашних пчел

Москвич отобрал у девушки собаку и разбил ее телефон

Половина популяции домашних пчел в России погибла из-за тропического клеща

Московский зоопарк показал поведение рыси в предгрозовую погоду

Показательные выступления кинологической службы добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) "Лиза Алерт" пройдут 23 июня в 18:00 в парке 850-летия Москвы.

Мероприятие организовали в рамках проекта "Друг, спасатель, защитник" и фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Кинологи-волонтеры расскажут о самой организации, породах собак-поисковиков и об особенностях работы с питомцами. Гости смогут сделать фотографии на память и задать волнующие вопросы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
животныегородвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика