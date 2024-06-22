В парке 850-летия Москвы пройдут показательные выступления собак-поисковиков

Показательные выступления кинологической службы добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) "Лиза Алерт" пройдут 23 июня в 18:00 в парке 850-летия Москвы.

Мероприятие организовали в рамках проекта "Друг, спасатель, защитник" и фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Кинологи-волонтеры расскажут о самой организации, породах собак-поисковиков и об особенностях работы с питомцами. Гости смогут сделать фотографии на память и задать волнующие вопросы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

