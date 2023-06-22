Животных из центров передержки и реабилитации выпустили на природные территории ТиНАО

Енотовидная собака, барсук и семь лисиц обрели свой дом на природных территориях ТиНАО. Животных из центров передержки и реабилитации выпустили в естественную среду обитания 22 июня.

Для того, чтобы новички успешно адаптировались, было принято решение провести выпуск в начале лета. Это время, по мнению специалистов, наиболее комфортно практически для всех видов животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.