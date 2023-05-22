Гроза и ветер ожидаются в Москве до 22:00 22 мая

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Новости

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Общество

Новости часа: комитет ГД поддержал введение штрафов до 200 тыс рублей за укусы животных

Новости часа: комитет ГД поддержал введение штрафов до 200 тыс рублей за укусы животных

Новости часа: женщина пострадала при взрыве мины "Лепесток" в Донецке

В подмосковном Долгопрудном удалось достать кошку, которая провела ночь на дереве

В Московской области кошка пробыла на дереве всю ночь из-за громких звуков

В Московской области кошка забралась на дерево из-за громких звуков и пробыла там всю ночь

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Утки напали на бегуна в Аптекарском огороде

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Столичные зоологи рассказали о состоянии медведя Диксона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Профильный комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных. Такой законопроект рекомендовал принять во втором чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Работы по благоустройству начались около станции метро "Лианозово". Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Пятница и суббота, 26–27 мая, станут самыми неблагоприятными днями с точки зрения погоды на этой неделе. Об этом рассказали синоптики.

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