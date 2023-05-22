Новости часа: комитет ГД поддержал введение штрафов до 200 тыс рублей за укусы животных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Профильный комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных. Такой законопроект рекомендовал принять во втором чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Работы по благоустройству начались около станции метро "Лианозово". Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Пятница и суббота, 26–27 мая, станут самыми неблагоприятными днями с точки зрения погоды на этой неделе. Об этом рассказали синоптики.