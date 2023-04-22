В Приморье водитель стал очевидцем семейной сцены медведей

В Приморье водитель стал очевидцем драматичной семейной сцены. Участники – медведица и трое медвежат. Они карабкались на отвесный склон, и один медвежонок все время съезжал вниз. Он звал мать, а та никак не могла до него дотянуться. Наконец, ей это удалось. Медведица подцепила малыша лапой, а затем взяла за холку и перенесла вверх по склону. После этого все семейство ушло в лес.

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