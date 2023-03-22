08:30Спорт
Гонка на собачьих упряжках "Берингия" финишировала на Камчатке
Самая протяженная в Евразии гонка на собачьих упряжках под названием "Берингия" финишировала на Камчатке. Расстояние в 1,5 тысячи километров смогли преодолеть шесть каюров из девяти. На этом им потребовался почти месяц.
Стартовала гонка 26 февраля в центре полуострова. Маршрут каюров пролегал через 14 населенных пунктов, заснеженные перевалы, реки и тундру. Церемония награждения победителей пройдет 23 марта.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.