Гонка на собачьих упряжках "Берингия" финишировала на Камчатке

Самая протяженная в Евразии гонка на собачьих упряжках под названием "Берингия" финишировала на Камчатке. Расстояние в 1,5 тысячи километров смогли преодолеть шесть каюров из девяти. На этом им потребовался почти месяц.

Стартовала гонка 26 февраля в центре полуострова. Маршрут каюров пролегал через 14 населенных пунктов, заснеженные перевалы, реки и тундру. Церемония награждения победителей пройдет 23 марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.