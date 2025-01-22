В департаменте природопользования сообщили, что тепло не повлияет на смену окраса животных

В департаменте природопользования Москвы сообщили, что тепло и отсутствие снега не повлияют на смену окраса животных. Зайцы и горностаи не лишатся своих зимних шуб раньше времени.

Дело в том, что сигналом для изменения жизнедеятельности для них служит не температура, а длительность светового дня. Животные распознают весну, когда день станет длиннее. Тогда у них начнется линька.

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