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Новости

22 января, 20:00

Общество

В департаменте природопользования сообщили, что тепло не повлияет на смену окраса животных

В департаменте природопользования сообщили, что тепло не повлияет на смену окраса животных

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В департаменте природопользования Москвы сообщили, что тепло и отсутствие снега не повлияют на смену окраса животных. Зайцы и горностаи не лишатся своих зимних шуб раньше времени.

Дело в том, что сигналом для изменения жизнедеятельности для них служит не температура, а длительность светового дня. Животные распознают весну, когда день станет длиннее. Тогда у них начнется линька.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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