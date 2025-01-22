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22 января, 16:45

Общество

Найденный в подъезде Коптева кот ищет дом

Найденный в подъезде Коптева кот ищет дом

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Кот, которого незадолго до Нового года обнаружили в подъезде в Коптеве, ищет дом. Сначала кота забрал себе курьер, однако очень скоро он был вынужден его вернуть. Соседи по квартире молодого человека не приняли нового жильца. Сейчас животное устроили в зоогостиницу при ветеринарной клинике.

Если вы хотите забрать кота, пишите в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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