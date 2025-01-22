В Конькове спасли кошку, застрявшую под лестницей

В московском районе Коньково спасатели освободили домашнюю кошку Бесси, которая застряла под лестницей в подъезде. Животное выбежало из квартиры во время установки интернета и спряталось в труднодоступном месте.

Хозяева попытались самостоятельно достать кошку, но безуспешно. Тогда на помощь пришли специалисты, которые выяснили, что путь к Бесси лежит через "каморку" дворника. Спасателям пришлось снять фанерную перегородку и воспользоваться ловчей петлей.

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