Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 14:45

Общество

В Конькове спасли кошку, застрявшую под лестницей

В Конькове спасли кошку, застрявшую под лестницей

Москвичи показали кадры, на которых лиса перебежала дорогу в Сокольниках

Зрители Москвы 24 показали кадры с выдрами из Московского зоопарка

Новости регионов: химик из Краснодара разработал средство для очистки песка от мазута

Москвичи встретили бобра в парке Яуза

"Московский патруль": кот упал в торговый зал с подвесного потолка

В Подмосковье жители спасли лося на замерзшем водоеме

Новости регионов: съехавший в кювет в Подмосковье автобус был исправен

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Москвичи выбрали имя для детеныша бурой гиены из столичного зоосада

В московском районе Коньково спасатели освободили домашнюю кошку Бесси, которая застряла под лестницей в подъезде. Животное выбежало из квартиры во время установки интернета и спряталось в труднодоступном месте.

Хозяева попытались самостоятельно достать кошку, но безуспешно. Тогда на помощь пришли специалисты, которые выяснили, что путь к Бесси лежит через "каморку" дворника. Спасателям пришлось снять фанерную перегородку и воспользоваться ловчей петлей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика