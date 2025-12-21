Испытания средств для защиты от белых медведей прошли в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе прошли испытания средств для защиты от белых медведей. В связи с изменениями климата краснокнижный хищник все чаще стал появляться в поселениях и нападать на людей.

Чтобы обеспечить безопасность жителям и одновременно не навредить животному, были созданы "тревожные чемоданчики". В первую очередь в него вошли средства для отпугивания: дымовые шашки, сигнальные и светошумовые патроны, пневматический звуковой сигнал и дальнобойные фонари. Использовать все это будут специально созданные медвежьи патрули.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.