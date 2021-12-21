Ветеринары рассказали, как выгуливать собак в 20-градусный мороз. По их словам, лучше ограничиться короткой прогулкой – буквально 5 минут.

Также не стоит давать питомцу много бегать. Перед выходом на улицу собаку нужно одеть в специальную одежду, сохраняющую тепло. Не лишним будет надеть обувь или смазать лапы специальным средством.

Кроме того, во время сильных морозов не стоит держать собаку на диете. Ей можно позволить съесть лишнее, при этом лучше кормить белковой пищей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.