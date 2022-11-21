Белому медведю Диксону из Московского зоопарка удалили поврежденный клык. Как объяснили специалисты, животное поступило в столицу уже со сломанным зубом. Оставлять его было опасно: вокруг корня шел воспалительный процесс – инфекция могла бы проникнуть глубже.

Ветеринары подождали, пока медведь окрепнет, чтобы сделать анестезию с наименьшим риском для жизни. Сейчас хищник восстанавливается после успешной операции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.