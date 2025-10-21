Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 18:15

Происшествия

Новости регионов: тигр подошел к автомобильной трассе под Владивостоком

Новости регионов: тигр подошел к автомобильной трассе под Владивостоком

"Миллион вопросов": зоопсихолог рассказала, как стресс хозяина влияет на питомца

Вороны начали разбивать камнями авто в столичном ЖК

Россияне чаще стали давать собакам иностранные клички

Москвичку оштрафовали за то, что не убрала за своей собакой на прогулке

Костюмированный парад собак прошел в американском штате Мичиган

Жителям Москвы предложили выбрать имя для дельфиненка из "Москвариума" на ВДНХ

Жительница Москвы спасла котенка, который забрался под приборную панель автомобиля

"Вопрос спорный": зоозащитники призвали закрыть игровую комнату с мальтипу в ТЦ Москвы

Ветеринар рассказал, в каких случаях животное могут травмировать на груминге

В Приморье тигр вышел на автомобильную трассу и позировал перед камерой очевидцев. Он не боялся людей и подошел почти вплотную к автомобилю, с любопытством рассматривая водителя и пассажиров.

В Санкт-Петербурге задержали 12 подозреваемых в мошенничестве с полисами КАСКО. По предварительным данным, они инсценировали аварии с участием иномарок. Водители просто съезжали с дороги и врезались в деревья, а потом подавали в страховые компании подложные документы о повреждениях и участниках ДТП. В итоге якобы пострадавшим выплачивали крупные суммы. Ущерб страховым компаниям оценивается в 170 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиярегионывидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика