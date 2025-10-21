Новости регионов: тигр подошел к автомобильной трассе под Владивостоком

В Приморье тигр вышел на автомобильную трассу и позировал перед камерой очевидцев. Он не боялся людей и подошел почти вплотную к автомобилю, с любопытством рассматривая водителя и пассажиров.

В Санкт-Петербурге задержали 12 подозреваемых в мошенничестве с полисами КАСКО. По предварительным данным, они инсценировали аварии с участием иномарок. Водители просто съезжали с дороги и врезались в деревья, а потом подавали в страховые компании подложные документы о повреждениях и участниках ДТП. В итоге якобы пострадавшим выплачивали крупные суммы. Ущерб страховым компаниям оценивается в 170 миллионов рублей.

