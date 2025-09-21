Столичные экологи предупредили, что у лосей начался брачный сезон

В столице начался брачный сезон лосей. Экологи предупреждают, что в этот период сохатые становятся более активными и непредсказуемыми. Животные все чаще выходят за пределы привычных мест обитания и появляются на улицах города, в том числе на северо-западе Москвы.

Молодые лоси в возрасте до двух лет чаще всего попадают в городскую среду. Подросшие особи остаются в лесу, а стресс у животных вызывает всплеск гормонов, делая их более агрессивными. Специалисты советуют не подходить к животным близко и не пытаться помочь самостоятельно.

