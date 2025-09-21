Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 22:30

Общество

Столичные экологи предупредили, что у лосей начался брачный сезон

Столичные экологи предупредили, что у лосей начался брачный сезон

В России хотят запретить содержать некоторых животных в антикафе

В Курганской области заметили косуль-зомби

Фестиваль "Лучший друг" состоялся на площадке общественного пространства "Хлебозавод"

Нашествие медуз вида португальский кораблик заметили в Таиланде

Капибара в Московском зоопарке удивила посетителей трюками с палочкой

Чайка стала приносить камушки москвичке, которая ее кормит

Полиция проведет проверку после нападения собак на ребенка в Подмосковье

Капсула спутника "Бион-М" №2 с мышами и мухами на борту вернулась на Землю

Мать пострадавшего от собак в Домодедове ребенка рассказала о его состоянии

В столице начался брачный сезон лосей. Экологи предупреждают, что в этот период сохатые становятся более активными и непредсказуемыми. Животные все чаще выходят за пределы привычных мест обитания и появляются на улицах города, в том числе на северо-западе Москвы.

Молодые лоси в возрасте до двух лет чаще всего попадают в городскую среду. Подросшие особи остаются в лесу, а стресс у животных вызывает всплеск гормонов, делая их более агрессивными. Специалисты советуют не подходить к животным близко и не пытаться помочь самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществогородвидеоМуса МстоянЕкатерина Кузнеченкова