21 сентября, 10:00

Регионы

В Курганской области заметили косуль-зомби

В Курганской области заметили косуль-зомби

В Курганской области снова замечены странные на вид косули. Животные выходят к людям, не сторонятся их и не реагируют на сигналы автомобилей. При этом они выглядят очень болезненно, из-за чего в сети и СМИ их прозвали "косули-зомби".

Это не первый такой случай. Ранее дело о погибших зверях находилось на контроле у прокуратуры, а их биологические анализы исследовали во Всероссийском научно-исследовательском институте. Результаты исследований показали отравление животных ядохимикатами, что является причиной их болезни и странного поведения перед смертью.

