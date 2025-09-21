В Курганской области заметили косуль-зомби

В Курганской области снова замечены странные на вид косули. Животные выходят к людям, не сторонятся их и не реагируют на сигналы автомобилей. При этом они выглядят очень болезненно, из-за чего в сети и СМИ их прозвали "косули-зомби".

Это не первый такой случай. Ранее дело о погибших зверях находилось на контроле у прокуратуры, а их биологические анализы исследовали во Всероссийском научно-исследовательском институте. Результаты исследований показали отравление животных ядохимикатами, что является причиной их болезни и странного поведения перед смертью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.