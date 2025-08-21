Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбук

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили на день рождения цветик-семицветик из бамбука. В воскресенье, 24 августа, ей исполнится 2 года.

Подарок в честь дня рождения имениннице вручили зоологи. Они учли предпочтения панды и подарили съедобный цветок из бамбука.

