Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбук
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили на день рождения цветик-семицветик из бамбука. В воскресенье, 24 августа, ей исполнится 2 года.
Подарок в честь дня рождения имениннице вручили зоологи. Они учли предпочтения панды и подарили съедобный цветок из бамбука.
