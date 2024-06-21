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Новости

21 июня, 16:30

Новости

Новости регионов: медведь заглянул в объектив камеры в нацпарке "Ленские столбы"

Новости регионов: медведь заглянул в объектив камеры в нацпарке "Ленские столбы"

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Медведь заглянул в объектив камеры, установленной в национальном парке "Ленские столбы". Зверь заметил фотоловушку на дереве: сначала он разглядывал камеру, потом почесался, а после развернулся и пошел обратно в лес. У местных инспекторов остались и целая камера, и фотографии.

Тем временем в Омске прошел июньский град. Из-за него на зеленых газонах образовались сугробы из ледяных шаров – в Сети стали выкладывать фотографии с кусками льда размером с ладонь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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