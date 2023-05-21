В подмосковном Долгопрудном кошку, которая провела ночь на дереве, удалось достать

В Долгопрудном развернулась целая спасательная операция. Во время прогулки с хозяевами кошка испугалась громких звуков, убежала и забралась на дерево. Там она просидела всю ночь.

Попытки снять животное самостоятельно успехом не увенчались. На помощь владельцам выехали сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы. Они сняли перепуганное животное с дерева и передали кошку хозяевам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.