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17:30

Общество

В подмосковном Долгопрудном кошку, которая провела ночь на дереве, удалось достать

В подмосковном Долгопрудном кошку, которая провела ночь на дереве, удалось достать

В Московском регионе кот забрался на дерево из-за громких звуков и пробыл там всю ночь

В Московском регионе кошка забралась на дерево из-за громких звуков и пробыла там всю ночь

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В Долгопрудном развернулась целая спасательная операция. Во время прогулки с хозяевами кошка испугалась громких звуков, убежала и забралась на дерево. Там она просидела всю ночь.

Попытки снять животное самостоятельно успехом не увенчались. На помощь владельцам выехали сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы. Они сняли перепуганное животное с дерева и передали кошку хозяевам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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