Лиса поселилась на территории Национального исследовательского ядерного института

На территории Национального исследовательского ядерного университета поселилась лиса. Сотрудники ее видят не первый день. Возможно, гостья прибежала из Измайловского лесопарка. Он находится неподалеку.

Лиса часто роется в листве и позирует прохожим. И уходить явно не собирается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.