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В Московском зоопарке появился на свет детеныш лучистой черепахи

В Московском зоопарке появился на свет детеныш лучистой черепахи

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Новый житель Московского зоопарка появился на свет. Это детеныш лучистой черепахи, редкого и исчезающего вида родом с Мадагаскара.

Сотрудники зоопарка обнаружили его при осмотре яиц в инкубаторе. Он сам выбрался из скорлупы. При появлении на свет детеныш весил всего 29 граммов, но в данный момент уже активно набирает вес.

В Московском зоопарке живут пять взрослых лучистых черепах. Сотрудники три года добивались размножения этого вида. За это время животные четыре раза откладывали яйца, но малыш появился только из последней кладки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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