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21 февраля, 07:30

Общество

Зоолог рассказал, как кошки выражают свои чувства и привязанность к человеку

Зоолог рассказал, как кошки выражают свои чувства и привязанность к человеку

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Телеграм-канал "Москва 24" в своих карточках подробно рассказал о беседе с зоологом, который поделился множеством интересных фактов о кошках. Специалист объяснил, как эти питомцы выражают свои чувства и привязанность к человеку.

Оказалось, что в привычном понимании кошки не испытывают любви, однако они проявляют привязанность через различные жесты и поведение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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