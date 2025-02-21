Зоолог рассказал, как кошки выражают свои чувства и привязанность к человеку

Телеграм-канал "Москва 24" в своих карточках подробно рассказал о беседе с зоологом, который поделился множеством интересных фактов о кошках. Специалист объяснил, как эти питомцы выражают свои чувства и привязанность к человеку.

Оказалось, что в привычном понимании кошки не испытывают любви, однако они проявляют привязанность через различные жесты и поведение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.