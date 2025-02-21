21 февраля, 07:30Общество
Зоолог рассказал, как кошки выражают свои чувства и привязанность к человеку
Телеграм-канал "Москва 24" в своих карточках подробно рассказал о беседе с зоологом, который поделился множеством интересных фактов о кошках. Специалист объяснил, как эти питомцы выражают свои чувства и привязанность к человеку.
Оказалось, что в привычном понимании кошки не испытывают любви, однако они проявляют привязанность через различные жесты и поведение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.