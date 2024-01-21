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21 января, 16:45

Экология

Москвичи зимой могут увидеть более 100 видов птиц на природных территориях города

Москвичи зимой могут увидеть более 100 видов птиц на природных территориях города

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В холодное время года в Москве можно увидеть более 100 видов птиц. Улетевших в южные края стрижей, кукушек и соловьев в городе временно сменили пернатые из северных широт. Обычно таких видов около 20.

В январские холода они прилетают в столицу, чтобы найти себе пропитание. Это, например, пуночка, клест и зимняк. Увидеть их жители и гости столицы могут на различных природных территориях города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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