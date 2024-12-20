Москвичей попросили помочь животным Черного моря, пострадавшим от разлива мазута

Москвичей попросили помочь животным Черного моря, которые пострадали от разлива мазута после крушения двух танкеров. Московский зоопарк объявил о запуске пункта сбора помощи.

Он открыт ежедневно с 6 утра до 11 вечера. Жителей города попросили приносить физраствор, капли для глаз "Бриллиантовые глаза", декстрозу 5%, катетеры, шприцы объемом 1 и 2 миллилитра, а также любые антибиотики, одноразовые пеленки, одноразовую защитную одежду, латексные перчатки и респираторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.