Две девушки пострадали при попытке разнять двух собак в Подмосковье. По словам очевидцев, хозяйка стаффордширского терьера, который напал на другую собаку, равнодушно смотрела на происходящее и ничего не делала.

Теперь местные жители потребовали привлечь ее к ответственности. Пес был на поводке, а его поступок стал неожиданным даже для кинологов, которые позже смотрели видеозапись нападения.

