Москвичей призвали не кормить уток хлебом

Москвичей призвали не кормить хлебом уток. По словам специалистов, такая пища может вызвать у птиц серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, хлебные крошки нарушают экосистему городских водоемов. Орнитологи рекомендуют использовать специальный комбикорм, злаки и дробленый горох для уток.

Эксперты подчеркивают, что в холодное время года птицам сложнее найти пищу, и помощь в виде лакомств может быть полезной, если подходить к выбору еды ответственно.

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров советует кормить уток регулярно, чтобы они не привыкали к временному источнику пищи и могли пережить зиму.

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