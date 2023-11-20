Раненого амурского тигра из Хабаровска доставили в Москву

В Москву самолетом из Приморского края доставили краснокнижного амурского тигра. Хищника отловили в Хабаровском крае в январе. Он выходил к людям и кидался на собак. Тигра поймали и направили в реабилитационный центр.

При обследовании у животного обнаружили застарелый перелом. Причиной травмы могла стать браконьерская петля. Перелом признали неоперабельным, подвижность лапы восстановить не удалось. Специалисты решили отправить животное в Московский зоопарк, так как тигр не может дальше жить в дикой природе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.