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20 ноября, 11:30

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Раненого амурского тигра из Хабаровска доставили в Москву

Раненого амурского тигра из Хабаровска доставили в Москву

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В Москву самолетом из Приморского края доставили краснокнижного амурского тигра. Хищника отловили в Хабаровском крае в январе. Он выходил к людям и кидался на собак. Тигра поймали и направили в реабилитационный центр.

При обследовании у животного обнаружили застарелый перелом. Причиной травмы могла стать браконьерская петля. Перелом признали неоперабельным, подвижность лапы восстановить не удалось. Специалисты решили отправить животное в Московский зоопарк, так как тигр не может дальше жить в дикой природе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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