20 сентября, 10:00

Город

Чайка стала приносить камушки москвичке, которая ее кормит

Москвичка один раз покормила чайку, случайно прилетевшую к ней на окно. С того момента ровно в 08:00 пернатая прилетает в гости, принося в клюве камушки тем самым оплачивая корм.

Вероятно, таким образом чайка благодарит за то, что ее покормили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныегородвидеоДарья Ермакова