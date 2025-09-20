20 сентября, 10:00Город
Чайка стала приносить камушки москвичке, которая ее кормит
Москвичка один раз покормила чайку, случайно прилетевшую к ней на окно. С того момента ровно в 08:00 пернатая прилетает в гости, принося в клюве камушки тем самым оплачивая корм.
Вероятно, таким образом чайка благодарит за то, что ее покормили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
