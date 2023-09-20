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20 сентября, 17:30

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Медведь Диксон умер в Московском зоопарке

Медведь Диксон умер в Московском зоопарке

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Спасенный в 2022 году белый медведь Диксон скончался в Московском зоопарке от острой сердечной недостаточности. Об этом рассказала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

Как рассказала Акулова, некоторое время назад медведю стало плохо: появилась одышка, он мало ел и почти не выходил к людям. Поэтому ветеринары дали ему противовоспалительные препараты. Спустя день у животного улучшилось состояние, однако после снова ухудшилось. Через пару дней он скончался во сне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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