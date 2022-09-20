У медведя, которого привезли в столицу раненым из Диксона, началась реабилитация

У медведя, которого привезли в столицу раненым из Красноярского края, началась реабилитация. В вольер ему положили небольшое бревно, пока животные к нему только принюхивается, но затем начнутся упражнения.

Медведь должен будет через бревно переползать и как можно чаще, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Программу восстановления разработали ведущие реабилитологи и неврологи. Мишка наполовину парализован, однако специалисты говорят, что ему можно обеспечить максимально комфортную жизнь. Для этого вольер перестроят, добавят снега и оборудуют бассейн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.